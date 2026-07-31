ZF представила коробку передач, которая уменьшит расход топлива на 73%

Гибрид для фур, который действительно быстро отбивает вложения – это теперь ZF TraXon 2 Hybrid. Немецкие инженеры из Фридрихсхафена приготовили штуку, способную заметно сдвинуть дело с электрификацией большегрузов.
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