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За рулем

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ZF представила коробку передач, которая уменьшит расход топлива на 73%

ZF представила коробку передач, которая уменьшит расход топлива на 73%

Гибрид для фур, который действительно быстро отбивает вложения – это теперь ZF TraXon 2 Hybrid. Немецкие инженеры из Фридрихсхафена приготовили штуку, способную заметно сдвинуть дело с электрификацией большегрузов.

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