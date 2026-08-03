На пороге шухера

Сначала японцы тихо сливали американские казначейские облигации. Потом начали сливать быстро. Американцы впервые за тридцать лет вышли на валютный рынок с прямой интервенцией, продав более 57 миллиардов долларов, чтобы хоть как-то затормозить падение йены.