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Мировое обозрение

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На пороге шухера

На пороге шухера

Сначала японцы тихо сливали американские казначейские облигации. Потом начали сливать быстро. Американцы впервые за тридцать лет вышли на валютный рынок с прямой интервенцией, продав более 57 миллиардов долларов, чтобы хоть как-то затормозить падение йены.

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