На пороге шухера

Сначала японцы тихо сливали американские казначейские облигации. Потом начали сливать быстро. Американцы впервые за тридцать лет вышли на валютный рынок с прямой интервенцией, продав более 57 миллиардов долларов, чтобы хоть как-то затормозить падение йены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии