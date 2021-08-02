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Стражи правопорядка задержали в Хабаровске подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных медицинских справок и сертификатов

Стражи правопорядка задержали в Хабаровске подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных медицинских справок и сертификатов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител Covid-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации.

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