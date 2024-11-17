Эксперт предостерег от излишних ожиданий от политики Трампа по Украине

Москве не стоит рассчитывать на полное прекращение поддержки Киева Вашингтоном, несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа и членов его будущей администрации о намерении положить конец конфликту на Украине.
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