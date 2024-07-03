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Великие тени истории

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Условия появления прорусских партий в Европе

Условия появления прорусских партий в Европе

"Посреди Европы  в самом Европарламенте  может появиться почти прорусская партия. , - оптимистично заявляет  "РИА Новости".

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Комментарии
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Дмитрий Марченко
ситуация не черно-белая.... Западная Европа столетиями снабжала Россию технологиями и идеями, хотя российские мозга намного лучше работают и при определенных условиях мы можем перевернуть положение на 180... все дело в условиях.... вот тут начинаются вариации, мое мнение - чиновничество (элита, правящий класс), вот где узкое место России.... как то Джавахарлал Неру сказал что главный враг народа это элита воспитанная колонизаторами, к нам это относится в ПЕРВУЮ очередь, нас взяли в плен подкупив чиновничество, поэтому мы - богатая страна с нищим народом
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