Условия появления прорусских партий в Европе

Дмитрий Марченко

ситуация не черно-белая.... Западная Европа столетиями снабжала Россию технологиями и идеями, хотя российские мозга намного лучше работают и при определенных условиях мы можем перевернуть положение на 180... все дело в условиях.... вот тут начинаются вариации, мое мнение - чиновничество (элита, правящий класс), вот где узкое место России.... как то Джавахарлал Неру сказал что главный враг народа это элита воспитанная колонизаторами, к нам это относится в ПЕРВУЮ очередь, нас взяли в плен подкупив чиновничество, поэтому мы - богатая страна с нищим народом