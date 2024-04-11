Свыше 4 тыс. москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации в районе Кузьминки

С начала реализации программы реновации в районе Кузьминки на Юго-Востоке столицы уже отпраздновали новоселье более четырех тысяч москвичей, для этого в районе построено и предано под заселение 15 новостроек.
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