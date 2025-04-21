Экс-конгрессмен Курт Уэлдон: 11 сентября — операция под прикрытием? Ирина ВальковаВ интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бывший член Палаты представителей США Курт Уэлдон сделал громкое заявление, поставившее под сомнение официальную версию одного из самых трагических событий XXI века — теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.