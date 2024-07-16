НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Алла пережила многое, но лишения миллиардов не переживёт! Скоро.Собчак считает, ч...
  • Вад Кук
    Зачем пидарасу жена?42-летний Билан р...
  • Серж Чехофф
    Что у девушки с глазками? Да и с э... лицом?Семью сотрудника ...

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве

Жительницы Москвы едва не родили прямо в лифте родильного дома на Ленской улице, где они застряли. Как сообщает SHOT, утром 15 июля пять рожениц на поздних сроках беременности вместе с медсестрой вошли в кабину и отправились на третий этаж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх