Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома в Москве

Жительницы Москвы едва не родили прямо в лифте родильного дома на Ленской улице, где они застряли. Как сообщает SHOT, утром 15 июля пять рожениц на поздних сроках беременности вместе с медсестрой вошли в кабину и отправились на третий этаж.
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