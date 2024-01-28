Фигуристка Делла Моника: Трусова исполняла так легко сложнейшие прыжки

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника, выступавшая в паре с Маттео Гуаризе, призналась, что ее восхищает прыжковая техника россиянки Александры Трусовой, однако отдельно среди одиночниц выделила свою соотечественницу - Каролину Костнер.