Фигуристка Делла Моника: Трусова исполняла так легко сложнейшие прыжки

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника, выступавшая в паре с Маттео Гуаризе, призналась, что ее восхищает прыжковая техника россиянки Александры Трусовой, однако отдельно среди одиночниц выделила свою соотечественницу - Каролину Костнер.
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