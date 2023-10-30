Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Не всегда депортация панацея", - инцидент с участием мигранта, повод подумать о соизмеримости наказаний.

"Не всегда депортация панацея", - инцидент с участием мигранта, повод подумать о соизмеримости наказаний.

Немцы тут накатали свой Домострой для наглецов-мигрантов Мне понравилось только про свинину, бикини и ножи.

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Комментарии
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степан дунов
Когда же наконец Российская власть поймет, что чем быстрее избавимся от всего дерьмократичного западного тем здоровее будет общество и обстановка в России. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ БУДЕМ РАСХЛЕБЫВАТЬ НАСЛЕДИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЛЬЦИНСКОЙ И ЧУБАЙСОВСКОЙ ДЕРЬМОКРАТИИ ???
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1 д.
Е
Евгений20
А Норильск чем виноват? Назад в кишлак ослам хвосты крутить!
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1 д.
Евгений Сорокин
Сначала на урановые рудники на 7 лет, потом в родной кишлак. Навсегда.
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1 д.

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