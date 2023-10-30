"Не всегда депортация панацея", - инцидент с участием мигранта, повод подумать о соизмеримости наказаний.

Немцы тут накатали свой Домострой для наглецов-мигрантов Мне понравилось только про свинину, бикини и ножи.
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