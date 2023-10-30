"Не всегда депортация панацея", - инцидент с участием мигранта, повод подумать о соизмеримости наказаний.

степан дунов

Когда же наконец Российская власть поймет, что чем быстрее избавимся от всего дерьмократичного западного тем здоровее будет общество и обстановка в России. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ БУДЕМ РАСХЛЕБЫВАТЬ НАСЛЕДИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЛЬЦИНСКОЙ И ЧУБАЙСОВСКОЙ ДЕРЬМОКРАТИИ ???