Гросси отметил отсутствие значимых усилий ООН в разрешении украинского и других международных кризисов

Критика деятельности ООН в международных конфликтах Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, претендующий на пост генерального секретаря ООН, высказался о текущей деятельности Организации Объединённых Наций в контексте международных конфликтов.
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