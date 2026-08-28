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С 1 сентября стартует обязательная маркировка сантоваров в России

С 1 сентября стартует обязательная маркировка сантоваров в России

С 1 октября станет обязательным нанесение кодов маркировки на зубную нить, губки, бумажные полотенца и другие санитарно-гигиенические товары.

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