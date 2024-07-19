США грозит расплата: The Guardian допустила развал Америки изнутри в течение года

Либеральный порядок в США рассыпается на глазах REUTERS Вчера 1K прочитали «США вступили в эпоху позднего Советского Союза? Сегодня Америка представляет собой геронтократию во главе с больными лидерами, переживающую кризис доверия к господствующей идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)