США грозит расплата: The Guardian допустила развал Америки изнутри в течение года

Либеральный порядок в США рассыпается на глазах REUTERS Вчера 1K прочитали «США вступили в эпоху позднего Советского Союза? Сегодня Америка представляет собой геронтократию во главе с больными лидерами, переживающую кризис доверия к господствующей идеологии.