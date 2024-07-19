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Добрый Мир

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США грозит расплата: The Guardian допустила развал Америки изнутри в течение года

США грозит расплата: The Guardian допустила развал Америки изнутри в течение года

Либеральный порядок в США рассыпается на глазах REUTERS Вчера 1K прочитали «США вступили в эпоху позднего Советского Союза? Сегодня Америка представляет собой геронтократию во главе с больными лидерами, переживающую кризис доверия к господствующей идеологии.

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