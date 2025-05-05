Экспресс-методы, как сделать роскошную укладку и создать объем за 5 минут Алёна ЮрьеваМы все оказывались в ситуации, когда утро начинается с катастроф — будильник молчит, кофе проливается на блузку, а в зеркале нас встречает «воронье гнездо» на голове.