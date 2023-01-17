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Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле гостиницы погибла женщина

Вследствие прилёта украинского снаряда в здание гостиницы в ДНР погибли женщина. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

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