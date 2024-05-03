«Юные барабанщики» из Северного стали призёрами открытого городского фестиваля

Коллектив дошкольного отделения №2 «Юные барабанщики» школы № 709 успешно выступил на IX открытом Московском фестивале «”1+1”: равные условия – равные возможности», Гала-концерт которого прошел на сцене Дворца творчества детей и молодежи имени А.
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