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Российские войска установили контроль над опорным пунктом ВСУ на Марьинском направлении

Российские войска установили контроль над опорным пунктом ВСУ на Марьинском направлении

Вооруженные силы России установили контроль над опорным пунктом противника на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике.

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