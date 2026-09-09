Расследование выявило сбор данных телевизорами LG даже в режиме ожидания

Исследование независимого издания Gamers Nexus совместно со специалистами Level1Techs и ИБ-исследователями выявило, что телевизоры LG на базе webOS продолжают собирать и передавать данные о пользователях, даже находясь в режиме ожидания и будучи отключёнными от интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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