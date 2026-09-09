Расследование выявило сбор данных телевизорами LG даже в режиме ожидания

Исследование независимого издания Gamers Nexus совместно со специалистами Level1Techs и ИБ-исследователями выявило, что телевизоры LG на базе webOS продолжают собирать и передавать данные о пользователях, даже находясь в режиме ожидания и будучи отключёнными от интернета.