В Ливии из-за перестрелки закрыли международный аэропорт

В Ливии закрыли международный аэропорт. Меры предосторожности приняты из-за произошедшей в Триполи перестрелки, в результате которой смертельное ранение получил командующий Аппаратом поддержки стабилизации.
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