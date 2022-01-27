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В постпредстве России при ООН потребовали вывода нелегальных иностранных сил из Сирии

В постпредстве России при ООН потребовали вывода нелегальных иностранных сил из Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, находящихся там незаконно. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

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