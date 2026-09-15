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Красный Север

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Певец Александр Маршал назвал Ямал «чудесным краем»

Певец Александр Маршал назвал Ямал «чудесным краем»

Звезда отечественной музыки, заслуженный артист России Александр Маршал выступил на Дне города в Салехарде и рассказал о своих впечатлениях от Ямала, сообщил «Ямал-Медиа».

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