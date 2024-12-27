Совместное признание Литвы, Финляндии и Эстонии невозможности для Североатлантического альянса одержать победу над Россией без США даст возможность этим странам приписать себе заслуги в укреплении сил Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии