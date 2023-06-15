Курс валют НБМ на 15 июня

Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты более одного бана, но уступил единой европейской валюте примерно полбана, передает Noi.
Молдавский лей немного укрепился по отношению к доллару, но еще больше ослабел по отношению к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты более одного бана, но уступил единой европейской валюте примерно полбана, передает Noi.
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