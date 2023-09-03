Намерение Минобразования России исключить из ЕГЭ вопросы по классической русской литературе является подходом, сходным с украинским, 1 сентября заявила член Союза художников России Ольга Калашникова 1 сентября в комментарии ИА Красная Весна.
Намерение Минобразования России исключить из ЕГЭ вопросы по классической русской литературе является подходом, сходным с украинским, 1 сентября заявила член Союза художников России Ольга Калашникова 1 сентября в комментарии ИА Красная Весна.
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