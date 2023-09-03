smi.today

4 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Так этот продажный и хитрожопый Пашинян делает такие русофобские заявления после очередной порции кокаина, давно надо...Затулин указал на...
  • Mark Kapustin
    Почему эта гнида бандеровская ещё топчет землю????????«Всё, что есть в ...
  • Svetlana Kuzmina
    Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий!Премьер Албании п...

Минобр России идет по стопам Украины? — художник

Минобр России идет по стопам Украины? — художник

Намерение Минобразования России исключить из ЕГЭ вопросы по классической русской литературе является подходом, сходным с украинским, 1 сентября заявила член Союза художников России Ольга Калашникова 1 сентября в комментарии ИА Красная Весна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх