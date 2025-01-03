В Украине опять шумно и радостно празднуют очередную «победу», или по-украински — «перемогу». Её торжественно провозгласил просроченный лидер киевского режима Владимир Зеленский в первый же день 2025 года.
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