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Владимир Корнилов: Зеленский перекрыл транзит газа и объявил о победе над Москвой. Но Украина стала главной «потерпевшей»

Владимир Корнилов: Зеленский перекрыл транзит газа и объявил о победе над Москвой. Но Украина стала главной «потерпевшей»

В Украине опять шумно и радостно празднуют очередную «победу», или по-украински — «перемогу». Её торжественно провозгласил просроченный лидер киевского режима Владимир Зеленский в первый же день 2025 года.

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