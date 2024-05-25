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В России проведут эксперимент по маркировке презервативов и наполнителей

В России проведут эксперимент по маркировке презервативов и наполнителей

В России начинается эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий. Он пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года и будет охватывать такие продукты, как терапевтические дыхательные аппараты, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде наполнителей и косметических нитей.

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