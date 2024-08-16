На льготные кредиты для IT-компаний выделят еще 2,5 млрд рублей

Программа, как отметили в правительстве, пользуется большим спросом Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации, объявил о выделении дополнительных 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования для проектов по цифровой трансформации.
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