Спецпосланник Трампа по Украине назвал самую большую ошибку Байдена

Главная ошибка президента США Джо Байдена — отказ от переговоров с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпредставитель избранного президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
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