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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев забросил 1-ю шайбу за «Юту» в матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 10 играх за новую команду

Защитник новой команды НХЛ отметился заброшенной шайбой в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:5 ОТ).

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