В РПЦ выразили глубокую скорбь об иерархах, вступивших в порочащие связи

Мнение было высказано 30.05.24 на заседании под председательством патриарха Кирилла. Очередное заседание Священного Синода Русской православной церкви закончилось выпуском нескольких резолюций (именуемых «журнал»).
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