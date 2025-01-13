СМИ указали на беспокойство ЕС из-за переговоров Трампа и Путина по Украине

Европейский союз (ЕС) выразил опасения, что в вопросе украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп будет настроен на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «поверх голов европейцев».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии