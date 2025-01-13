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СМИ указали на беспокойство ЕС из-за переговоров Трампа и Путина по Украине

СМИ указали на беспокойство ЕС из-за переговоров Трампа и Путина по Украине

Европейский союз (ЕС) выразил опасения, что в вопросе украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп будет настроен на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «поверх голов европейцев».

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Комментарии
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Eduard
Европейцы,Украина не ваща колония,так что не суйте свой нос туда!
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23 час.
Eduard
Европейцы никакого права говорить за Украину не имеют,она к ним не входит.Они опять Своё с Чужим путают!
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23 час.

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