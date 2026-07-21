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Глава МО Польши заявил об изношенности системы ПВО Украины

Глава МО Польши заявил об изношенности системы ПВО Украины

Система противовоздушной обороны Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.

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