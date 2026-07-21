Глава МО Польши заявил об изношенности системы ПВО Украины

Система противовоздушной обороны Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.
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