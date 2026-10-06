Озеро пришло за дедом в избу: читайте, если не боитесь спать со светом

Часть первая. Ряска Осенний туман над озером Черным не был похож на обычную утреннюю дымку. Он не поднимался от воды легкими, прозрачными прядями, а висел плотной, тяжелой массой, словно кто-то накрыл лес и воду толстым, мокрым ватным одеялом.
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