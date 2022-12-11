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Тренер Устюгова: «Сергей все делал правильно в подготовительный период. Думаю, на Кубке мира он находился бы в топе»

Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, оценил его победу в коньковом спринте на этапе Кубка России в Чусовом.

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