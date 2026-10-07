«Не допустить паники»: в Киеве назвали главную задачу украинской ПВО

Ситуация с ПВО становится одной из главных проблем предстоящей зимы для Украины. Об этом пишет телеграм-канал «Резидент».
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