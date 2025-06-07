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Царьград

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Карен Шахназаров понял игру Трампа. Так ярко, что даже хотел крикнуть

Карен Шахназаров понял игру Трампа. Так ярко, что даже хотел крикнуть

Карен Шахназаров понял игру Трампа. Так ярко, что даже хотел крикнуть Дмитрию Дробницкому, который заметил, что Трамп всё начинает и ничего не заканчивает: "Это потому, что он перестройщик".

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