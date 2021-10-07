Сок капусты и его польза

Овощные соки – самая питательная пища, хоть и не самая сытная. Ученые установили, что употребление соков сырых овощей - это быстрейший и наиболее стабильный способ пополнения организма всеми необходимыми для человека минеральными веществами.
Овощные соки – самая питательная пища, хоть и не самая сытная. Ученые установили, что употребление соков сырых овощей - это быстрейший и наиболее стабильный способ пополнения организма всеми необходимыми для человека минеральными веществами.
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