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Сок капусты и его польза

Сок капусты и его польза

Овощные соки – самая питательная пища, хоть и не самая сытная. Ученые установили, что употребление соков сырых овощей - это быстрейший и наиболее стабильный способ пополнения организма всеми необходимыми для человека минеральными веществами.

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