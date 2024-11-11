Сергей Катырин поздравил министра внутренних дел России и его коллег с профессиональным праздником

Президент ТПП РФ Сергей Катырин от имени Торгово-промышленной палаты России поздравил министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и его коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
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