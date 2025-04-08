Туркменистан: «троянский конь» британского образования с дальним прицелом ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ Пока Вашингтон временно погрузился в режим «sleep» в отношении Центральной Азии, Лондон не дремлет, в буквальном смысле подсовывая Туркменистану, как верно подметил телеграм-канал Turkmen yigidi Serdar, «троянского коня британского образования».
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