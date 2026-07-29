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ТЭФИ: кто попал в дресс-код, а кто заехал за круассанами

ТЭФИ: кто попал в дресс-код, а кто заехал за круассанами

Лилия Рах оценила наряды звезд на красной дорожки премии ТЭФИ Лилия Рах Ирина ЗарганоМодный эксперт и телеведущая внимательно рассмотрела самые обсуждаемые образы вечера, на которой вручалась главная телевизионная премия страны.

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