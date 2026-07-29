ТЭФИ: кто попал в дресс-код, а кто заехал за круассанами

Лилия Рах оценила наряды звезд на красной дорожки премии ТЭФИ Лилия Рах Ирина ЗарганоМодный эксперт и телеведущая внимательно рассмотрела самые обсуждаемые образы вечера, на которой вручалась главная телевизионная премия страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии