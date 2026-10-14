В современных войнах множество людей и животных могут погибать без снарядов и ракет, считают эксперты Участившиеся в нашей стране случаи массовых заражений как людей, так и животных, дают повод некоторым наблюдателям предположить, что мы сталкиваемся с целенаправленным распространением опасной заразы.
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