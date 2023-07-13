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Россиян обманули: что случится с ценниками на новые модели «АвтоВАЗа»?

Россиян обманули: что случится с ценниками на новые модели «АвтоВАЗа»?

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о грядущем повышении цен на весь модельный ряд. По данным российских СМИ, прайс намерены были переписать в сторону увеличения в октябре 2023 года.

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