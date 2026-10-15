Литературная премия «Ясная Поляна» назвала лауреатов 24-го сезона. Церемония прошла 15 октября на Новой сцене Большого театра, а ее трансляция состоялась на сайте премии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым