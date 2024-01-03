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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новосельцев допустил возобновление карьеры: «Если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю – Карпина, Бердыева. Тренируюсь шесть дней в неделю»

Новосельцев допустил возобновление карьеры: «Если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю – Карпина, Бердыева. Тренируюсь шесть дней в неделю»

«Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, все взвешивал.

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