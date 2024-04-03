Патрушев заявил, что Украина вербует наемников в Таджикистане

Посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для боевых действий против России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
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