Экологи предложили внедрять «зеленые закупки» в России и Беларуси совместно

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, сделала ряд предложений на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России 7 ноября 2024 года.
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