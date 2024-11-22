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Экологи предложили внедрять «зеленые закупки» в России и Беларуси совместно

Экологи предложили внедрять «зеленые закупки» в России и Беларуси совместно

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, сделала ряд предложений на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России 7 ноября 2024 года.

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