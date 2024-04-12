Производство Skoda Octavia, Kamiq, Karoq и Kodiaq запускают в Казахстане, но везти такие машины в Россию будет невыгодно, считает 74.ru

Skoda и завод Allur подписали соглашение о начале производства автомобилей Skoda в Казахстане. Изначально они будут выпускаться методом крупноузловой сборки, но уже в конце года будет рассмотрена возможность CKD-производства со сваркой и окраской.
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