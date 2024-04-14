Заседание СБ ООН по атаке Ирана на Израиль намечено на 14 апреля

Страна-председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Мальта заявила, что в воскресенье, 14 апреля, состоится заседание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль планируется провести 14 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии