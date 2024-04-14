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Заседание СБ ООН по атаке Ирана на Израиль намечено на 14 апреля

Заседание СБ ООН по атаке Ирана на Израиль намечено на 14 апреля

Страна-председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Мальта заявила, что в воскресенье, 14 апреля, состоится заседание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль планируется провести 14 апреля.

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