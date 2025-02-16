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Андрей Корнеев встретился с учениками Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Варадеро

Андрей Корнеев встретился с учениками Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Варадеро

В рамках рабочей поездки в Республику Куба статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев посетил Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Варадеро.

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