Андрей Корнеев встретился с учениками Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Варадеро

В рамках рабочей поездки в Республику Куба статс-секретарь – заместитель Министра просвещения России Андрей Корнеев посетил Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Варадеро.
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