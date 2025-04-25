72.ru: в Тюмени мать участника СВО хотят депортировать из-за ошибки в паспорте

Мать участника специальной военной операции из Тюмени захотели депортировать в Узбекистан. Об этом сообщило издание «Тюмень Онлайн» с ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрия Рябцева.
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